Вашингтон, 22 сентября, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Ухудшившиеся в последнее время отношения Польши с Украиной могут негативно отразиться на позициях правящей партии страны «Право и Справедливость» (ПиС). Об этом 22 сентября сообщило американское издание Politico.

Иван Шилов ИА Регнум

Авторы статьи отметили, что партия недооценила свой альянс с Украиной в преддверии выборов и рискует лишиться поддержки избирателей и столкнуться с другими проблемами.

На сегодня ещё достаточно много поляков поддерживают помощь Украине. Так, согласно опросам общественного мнения, около трёх четвертей польских граждан желают принять беженцев.

«Риск заключается в том, что избиратели ПиС в целом поддерживают проукраинскую политику, и такое быстрое изменение позиции может быть трудно объяснить», — подчеркнул глава Института по связям с общественностью, аналитического центра в Варшаве Яцек Кухарчик.

Также отмечается, что конфликт двух стран из-за блокировки поставок зерна подрывает рейтинг польского правительства. Именно решительная поддержка Украины изменила отношение к Польше в Брюсселе и Вашингтоне. Теперь же эти позиции Варшава может утратить.

Как сообщало ИА Регнум, отношения Польши и Украины в последнее время обострились. Одной из причин стал вопрос о запрете экспорта зерна с Украины в страны Восточной Европы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинское зерно нельзя пускать на польские рынки, и выдвинул Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну зерна с Украины. 15 сентября, несмотря на решение Еврокомиссии не продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна, Варшава самостоятельно продлила ограничения на поставки зерна с Украины.

20 сентября Моравецкий заявил, что Варшава больше не будет поставлять оружие Киеву. Это решение он объяснил тем, что Польша сама активно вооружается и нуждается в запасе современного вооружения.

Французское ежедневное издание Le Figaro назвало такое заявление Польши ударом для Украины.

По словам президента Польши Анджея Дуды, такое решение польского премьер-министра относится только к новому типу вооружений. Он подчеркнул, что польская сторона продолжит выполнять уже заключенные контракты, в том числе и на поставку самоходных гаубиц Krab калибра 155 мм.

Кроме того, депутат Сейма Польши, возглавляющий фракцию «Конфедерация», Кшиштоф Босак из-за того, что Украина подала иск в ВТО, «выставил счёт» Киеву за всю помощь, которую Варшава оказывала стране, в размере 101 млрд злотых (более $23 млрд по курсу).