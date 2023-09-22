Лондон, 22 сентября, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Британские танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior и бронетранспортеры Bulldog, которые отправили на Украину, могли создаваться из материалов, содержащих ядовитый асбест, сообщило издание Daily Express.

SGT. Brian Gavin, USA Танк Challenger

«Более двух тысячи единиц британского вооружения могут содержать потенциально смертельно опасные материалы из асбеста», — говорится в материале.

Журналисты издания отметили, что этот факт признали в минобороны Великобритании. Сообщалось также, что воздействие асбеста может вызывать фатальные заболевания, среди которых мезотелиома и рак.

Как сообщало в июле ИА Регнум, Британия утилизировала не менее 43 танков Challenger 2 вместо того, чтобы передать их Вооружённым силам Украины (ВСУ). Минобороны приняло такое решение в связи с тем, что эта техника не подлежала ремонту.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий 8 сентября сообщил о втором подбитом Challenger 2. Он отметил, что эти танки начинали гореть с первого попадания ракетой комплекса «Корнет».

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 20 сентября сообщил, что российские военные с начала проведения специальной военной операции уничтожили более 12 тысяч танков и бронемашин ВСУ. Также глава Минобороны Сергей Шойгу заявил в сентябре о потерях в живой силе ВСУ. По его словам, с начала контрнаступления украинская армия потеряла свыше 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения.