Щёлково, Московская область, 22 сентября, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Пожар офисном здании в Щёлково (Московская область) распространился на площадь 1200 квадратных метров, сообщили 22 сентября в пресс-службе МЧС РФ.

МЧС России

«Площадь пожара в подмосковном Щелково увеличилась до 1200 кв. метров», — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, борьба с огнём продолжается.

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Как сообщало ИА Регнум, пожар в Щёлково в нежилом двухэтажном здании вспыхнул 22 сентября и распространился на площадь в тысячу квадратных метров.

ИА Регнум опубликовало видео с места ЧП.