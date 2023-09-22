В Щёлкове выросла площадь пожара в офисном здании
Щёлково, Московская область, 22 сентября, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Пожар офисном здании в Щёлково (Московская область) распространился на площадь 1200 квадратных метров, сообщили 22 сентября в пресс-службе МЧС РФ.
МЧС России
«Площадь пожара в подмосковном Щелково увеличилась до 1200 кв. метров», — сообщили в МЧС.
По данным ведомства, борьба с огнём продолжается.
Как сообщало ИА Регнум, пожар в Щёлково в нежилом двухэтажном здании вспыхнул 22 сентября и распространился на площадь в тысячу квадратных метров.
ИА Регнум опубликовало видео с места ЧП.