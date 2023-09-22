Луганск, 22 сентября, 2023, 09:51 — ИА Регнум. На участке Сватово — Кременная со стороны ВСУ работают иностранные снайперы, написал 22 сентября военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

US Army/Global Look Press

«На участке Сватово — Кременная отмечена работа иностранных снайперов», — сообщил Марочко.

Он рассказал, что ВСУ начали активно применять снайперские расчёты на краснолиманском направлении. Выяснилось, что снайперы используют патроны натовского калибра 12,7×99 мм.

Эксперт добавил, что в городе Славянске видели группу военных с винтовками Barrett, старавшихся не контактировать с местными жителями. По данным разведки, эти военные — не граждане Украины.

Как сообщало ИА Регнум, на краснолиманском направлении ВСУ за сутки 20 сентября потеряли 75 военных. Российские войска нанесли удары по дислокациям ВСУ в районе сёл Торское и Григоровка, а также в районе Серебрянского лесничества.

Попытки украинской армии атаковать в районе сёл Шипиловка и Червоная Диброва оказались безуспешными.