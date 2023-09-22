Москва, 22 сентября, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Около 20 производителей и поставщиков столицы стали участниками выставки оборудования и технологий для обращения с отходами «ВэйстТэк». Компании продемонстрировали специалистам свои инженерные решения для модернизации инфраструктуры в сфере обращения с отходами, рассказал исполняющий обязанности руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

Выставка «ВэйстТэк» — одно из ведущих отраслевых мероприятий, где предприятия делятся разработками по управлению отходами, природоохранными технологиями и наработками по улучшению экологии и возобновляемой энергетике. В этом году в выставке приняли участие более 80 компаний из 15 регионов страны, а также из Турции и Китая.

«Столичные производители активно продолжают разрабатывать инновационную и экологичную продукцию, которая в том числе помогает следить за состоянием окружающей среды и улучшать его. Так, в ходе мероприятия свои разработки продемонстрировали около 20 столичных производителей», — отметил Овчинский. «Они представили современные решения в области автоматической сортировки и учета отходов, переработки строительного мусора, контроля чистоты воздуха и другую инновационную продукцию», — добавил он.

В выставке приняли участие такие компании, как «Невлабс», которая производит оборудование для автоматической сортировки и учета отходов, «Топтехно», которое занимается проектированием и производством промышленного оборудования, «Экобиохим» который представил стационарный пост для контроля качества воздуха, который в режиме онлайн передает в единый контрольный центр информацию о состоянии воздуха.

Следующая выставка «ВэйстТэк» состоится 10–12 сентября 2024 года в Москве.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другие изделия.