Москва, 22 сентября, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Московский бренд BOYARI презентовал новую коллекцию экологичной дизайнерской одежды и аксессуаров. В нее вошло 45 изделий — брюки, комбинезоны, кимоно и сумки. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Компания BOYARI представила коллекцию одежды и аксессуаров из яблочной кожи

«Сегодня в отрасли столичной легкой промышленности работает свыше 250 компаний. Помимо базовых изделий, они выпускают дизайнерские вещи, в том числе из технологичных материалов», — пояснил Овчинский. «Так, компания BOYARI представила коллекцию одежды и аксессуаров из яблочной кожи, переработанного пластика и тенселя. В линейку вошло 45 изделий — это брюки, комбинезоны, кимоно и сумки», — добавил он.

С января по август 2023 года компания выпустила более 200 единиц одежды и аксессуаров. Бренд выступает за бережное отношение к окружающей среде, которое выражается в использовании сырья и способе производства. Дизайнерские вещи создаются в соответствии с концепцией Slow fashion, которая подразумевает выпуск малых объемов изделий под заказ. В магазинах представлены единичные образцы — новая вещь производится только после продажи предыдущей.

Большую часть одежды компания изготавливает из яблочной кожи. Этот материал наполовину состоит из кожуры яблок и считается самым экологичным и высокотехнологичным заменителем кожи. Также компания использует в производстве и другие экоматериалы: ткань из древесины возобновляемого австралийского эвкалипта и переработанного пластика, зеленую вискозу, которую производят без применения агрессивных веществ, а также экологичный утеплитель, который не выделяет токсических веществ при эксплуатации и не вызывает аллергии.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Компания BOYARI представила коллекцию одежды и аксессуаров из яблочной кожи

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение производства в столице открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно в столице открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другие изделия.