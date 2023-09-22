В Щёлкове в офисном здании вспыхнул пожар
Щёлково, Московская область, 22 сентября, 2023, 09:22 — ИА Регнум. В двухэтажном здании в подмосковном городе Щёлкове вспыхнул пожар, сообщили 22 сентября в пресс-службе МЧС РФ.
Кадр из видео
«В Подмосковье горит мансарда двухэтажного нежилого здания», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что пожар распространился на тысячу квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших отсутствует.
Ведомство уточнило, что пожар тушат 75 человек, привлечено 26 единицы техники.
Как сообщало ИА Регнум, накануне, 21 сентября, в Подмосковье вспыхнул пожар в недостроенном торговом центре в Щербинке. Пожар охватил тысячу квадратных метров.
Во время пожара произошло частичное обрушение крыши. В ликвидации ЧП задействовали вертолёт. Вечером пожар ликвидировали.