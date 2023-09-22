Анкара, 22 сентября, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Движение судов в проливе Дарданеллы в направлении юг — север остановилось из-за неисправности танкера SAPPHO, сообщил 22 сентября A Haber.

Altan Gocher/Global Look Press

У танкера, шедшего в Грецию из Стамбула, отказал двигатель. К нему срочно направили суда «КУРТАРМА-13» и «КУРТАРМА-15», чтобы отбуксировать 183-метровое судно и освободить пролив.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября неподалёку от Стамбула в Чёрном море произошло столкновение двух судов — шедшего из РФ в Малайзию под флагом Гонконга сухогруза New Legend и контейнеровоза Elbsun, шедшего под флагом Португалии.