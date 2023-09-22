Новосибирск, 22 сентября, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Самолет «Уральских авиалиний», аварийно севший в поле Новосибирской области, не получил серьёзных повреждений и в будущем сможет выполнять полёты. Об этом 22 сентября сообщили журналистам в пресс-службе авиаперевозчика.

Владимир Николаев/РИА Новости

Согласно предварительной оценке специалистов, самолёт в хорошем состоянии, серьёзных повреждений он не получил и в будущем сможет выполнять полёты.

«В процессе посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси. Была выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем», — уточняется в сообщении.

Также в пресс-службе указали, что самолёт останется на месте аварийной прсадки, в поле, до момента транспортировки, которая состоится через несколько месяцев. Воздушное судно будет законсервировано, а вокруг него установят ограждение. Самолёт круглосуточно охраняется, на месте работы по консервации самолёта проводятся под руководством трёх инженеров авиационного технического центра авиакомпании.

Ранее ИА Регнум сообщало, что авиалайнер Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, утром 12 сентября аварийно приземлился на пшеничное поле в Новосибирской области. Борт принадлежит «Уральским авиалиниям». В результате аварийной посадки никто не пострадал. Всего в самолёте было 159 пассажиров (из них 23 ребёнка) и шестеро членов экипажа.

Площадку для экстренной посадки капитан воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов выбирали с воздуха. Отец пилота «Уральских авиалиний» Белова тоже был лётчиком. В 1989 году он спас жизни людей при авиаинциденте в Одессе. Владимир Лацабидзе проявил мужество и высокий профессионализм в сложной аварийной обстановке при взлёте из аэропорта города Одессы в 1989 году. Он был награждён орденом Трудового Красного Знамени, напомнили в компании.