Вашингтон, 22 сентября, 2023, 08:33 — ИА Регнум. США и Украина будут совместно производить оружие в рамках общей оборонной системы, заявил в своём видеообращении украинский лидер Владимир Зеленский.

JUSTIN LANE/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Мы будем работать вместе, чтобы вместе с Соединёнными Штатами Украина производила необходимое оружие», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Киев и Вашингтон договорились о создании общей «оборонной экосистемы». Две страны, сказал Зеленский, будут совместно выпускать оружие и работать сообща «над укреплением свободы и защитой жизни».

По словам украинского политика, США и Украина создадут промышленную базу, появятся новые рабочие места.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский в рамках поездки в США побывал на заседании Совбеза ООН, в МИД РФ этому дали отрицательную оценку.

Также украинский лидер выступил на Генассамблее ООН. В Госдуме назвали это выступление позором. Кроме того, Зеленский встретился с американским президентом Джо Байденом.

Глава США пообещал, что танки Abrams поставят на Украину на следующей неделе.