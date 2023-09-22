Луганск, 22 сентября, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины пытаются вернуть ранее утраченные позиции на купянском направлении и выбить с них российских военных. Об этом 22 сентября сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Особую активность, по его словам, украинские военные проявляют в районе посёлка Новосёловское, добавил военный эксперт.

«В ходе обстрелов ВФУ (вооружённые формирования Украины ― прим. ред.) активно применяются кассетные и зажигательные боеприпасы», ― написал Марочко в Telegram-канале.

Кроме того, украинские бойцы малыми группами пытаются зайти во фланги обороняющимся российским силам.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа Минобороны заявило об освобождении российскими военными на купянском направлении Новосёловского в ЛНР.

Группировка «Запад» регулярно сообщала, что ВСУ в районе Новосёловского проводит по нескольку атак в сутки. Такую попытку ВСУ предприняли 11 августа. На следующий день, 12 августа, украинские военные пытались трижды атаковать в районе Новосёловского.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил 5 сентября о том, российским военным удалось взять под контроль Новосёловское и улучшить позиции по переднему краю. Он также отметил, что в зоне спецоперации наиболее напряжённая обстановка сложилась на запорожском направлении.

Марочко 20 сентября сообщил, что потери среди личного состава Вооружённых сил Украины на купянском направлении значительно возросли. По его словам, за истекшие сутки в госпиталях Харькова отметили резкий всплеск поступления тяжелораненых бойцов.

За сутки 21 сентября ВСУ потеряли на купянском направлении до 20 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США.