Вашингтон, 22 сентября, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Владимира Зеленского, находящегося с официальном визитом в столице Соединённых Штатов Америки Вашингтоне, «холодно» встретили в Конгрессе США. Об этом говорится в статье, опубликованном на информационном портале Axios.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Авторы материала напомнили, что перед началом визита Зеленского в Вашингтоне ряд американских законодателей выступили против одобрения запроса администрации Белого дома о выделении 24 миллиардов долларов, которые пойдут на помощь Украине. Законодатели также потребовали объяснить, как были потрачены ранее выделенные средства.

Кроме того, спикер нижней палаты Конгресса США Кевин Маккарти отказался созывать форум, где украинскому политику могли бы дать слово. По мнению Axios, многие представители Республиканской партии «использовали визит Зеленского как повод для того, чтобы с презрением отнестись к просьбам Украины и высмеять её лидера».

Как передавало ИА Регнум, Кевин Маккарти, объясняя отказ Зеленскому выступить в нижней палате Конгресса США, указал на занятость законодателей. По его словам, времени для выступления украинского политика перед Конгрессом недостаточно.

Также, согласно данным портала, Владимира Зеленского разочаровал и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, не гарантировавший ему передачу дальнобойных ракет ATACMS.