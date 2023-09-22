Триполи, 22 сентября, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Тела сразу 80 погибших в результате наводнения удалось извлечь спасателям в результате сложной операции со дна участка на берегу моря в Ливии. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба МЧС России.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливия

Одну из самых сложных операций по эвакуации тел погибших провели российские спасатели совместно со своими турецкими коллегами. Спасатели работали с с применением альпинистского снаряжения как с берега, так и на воде. Операцию усложняло сильное боковое течение и ветер, а также мусор и и обломки, создававшие помехи при работе.

Работали одновременно несколько групп специалистов: пока первая группа осматривала центральный район города Дерна, вторая проводила работы в прибрежной зоне и акватории, искала затонувшие машины. Ещё две группы были направлены за 25 километров от города, где российские спасатели обнаружили участок с большим количеством тел погибших.

«Только за сутки специалистами поднято и эвакуировано порядка 80 тел погибших. Всего с начала работ извлечено более 110. Поисково-спасательная операция в пострадавших от наводнения районах Ливийской Республики продолжается», — уточнили в пресс-службе российского ведомства.

Спасатели использовали разработанную ими заранее тактику действий: до берега они добирались сначала на больших плавсредствах, после пересаживались в маленькие лодки. Затем водолазы пробирались сквозь мусор и грязь к береговой зоне и натягивали веревки, и уже с их помощью эвакуировали тела на плавсредства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мощнейший средиземноморский шторм «Дэниэл» обрушился на восточную часть Ливии. Из-за сильных ливней уровень воды в некоторых реках поднялся на три метра, затопленными оказались несколько тысяч домов. По предварительным данным, стихия унесла жизни около 11 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи с гибелью людей после урагана и наводнения.

16 сентября в Ливию прибыл специальной борт МЧС России с аэромобильным госпиталем и медиками. Это уже третий борт ведомства со специалистами отряда «Центроспас», прибывший в Ливию. Порядка 35 сотрудников МЧС будут оказывать медицинскую помощь пострадавшему от наводнения населению.