Вашингтон, 22 сентября, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Владимир Зеленский в ходе своей поездки в США провёл встречу с американским президентом Джо Байденом, но его визит вызвал шквал критики со стороны пользователей социальной сети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский и Джо Байден

Они начали оставлять гневные комментарии под соответствующим сообщением в микроблоге Зеленского. Так один из тех, кто прочитал указанный пост, посоветовал Зеленскому исчезнуть.

«Хочу, чтобы ты убрался вон и никогда не возвращался», — написал Austin Grantham.

Другой пользователь по имени Vince Langman также пожелал Зеленскому покинуть США. При этом он назвал Байдена «педофилом».

«Диктатор встретился с педофилом. Прочь!» — отметил Langman.

Ещё один пользователь — Spencer Guffey — предупредил Зеленского о том, что тот не доживет до старости, а в его смерти будут замешаны американские спецслужбы.

Читатель микроблога, подписавший свой профиль как BornToRoam, считает, что эта встреча предвещает новые затраты со стороны Вашингтона, и «в скором времени исчезнет ещё больше средств налогоплательщиков» США.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе встречи с Зеленским в Белом доме Байден заверил своего собеседника в том, что Соединённые Штаты «полны решимости» и готовы дальше обеспечивать международную поддержку Украины. Кроме того, президент США пообещал, что на следующей неделе Киев получит от Вашингтона первые американские танки Abrams.

Ранее газета Financial Times проинформировала, что Зеленский не станет выступать перед Конгрессом Соединённых Штатов в ходе своего визита в страну. При этом были запланированы его переговоры с небольшими группами конгрессменов в Капитолии.

Позднее спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти пояснил, что Зеленскому отказали во встрече из-за «напряжённого графика» парламентариев, у которых нет времени на такие мероприятия.