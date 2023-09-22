Москва, 22 сентября, 2023, 07:47 — ИА Регнум. Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» разработало новый проект стратегической атомной субмарины. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщил генеральный директор предприятия Андрей Баранов в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Подводная лодка

«Концепция «Арктура» не является единственно возможной, есть более традиционные в среднесрочной перспективе. Мы предлагаем варианты, флот оценивает и выбирает лучшее. Так появились все известные вам атомные подводные лодки, включая самые современные», — сказал собеседник агентства.

Концепт-модель стратегической атомной подводной лодки «Арктур» впервые была представлена на выставке «Армия-2022». Однако появиться в составе Военно-морского флота России она сможет лишь во второй половине XXI века.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота сообщил о процессе разработки проектов подводных лодок и беспилотных летательных аппаратов для ВМФ России. Он добавил, что также ведётся активная работа над проектами роботизированных систем.