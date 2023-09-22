Вашингтон, 22 сентября, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Очередной казус произошёл с президентом США Джозефом Байденом во время его выступления перед организацией испаноязычных активистов. Об этом 22 сентября сообщает газета New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Вечером 21 сентября американский лидер выступал на мероприятии в Институте испаноязычного собрания в Конгрессе. Эта организация создана с целью обеспечения контакта перспективных активистов латиноамериканского происхождения с корпорациями, госучреждениями и иными структурами.

В ходе своего выступления Байден восхитился «чернокожей фракцией в Конгрессе», имея в виду испаноязычных активистов. При этом политик не стал сам себя поправлять или переводить всё в шутку, как это обычно происходило во время оговорок. Даже не пытаясь поправить свою ошибку, глава Белого дома продолжил речь.

Постоянные оговорки, ошибки, неточности и бестактные реплики Байдена, вкупе с его странным поведением, регулярно заставляют сограждан сомневаться в способностях американского лидера качественно выполнять свою работу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден в рамках мероприятия со спонсорами его избирательной кампании дважды в ходе своей речи рассказал одну и ту же историю, вернувшись к теме спустя несколько минут. При этом политик повторил часть выступления почти дословно, забыв о том, что он успел сказать слушателям.

Байден говорил о том, как решил стать президентом. По его словам, такое решение пришло к нему не сразу, а лишь после выступления ультраправых в августе 2017 года в Шарлотсвилле (штат Виргиния). Он напомнил слушателям о тех событиях и продолжил беседу, но через несколько минут повторил все свои мысли о случившемся в том американском городе.