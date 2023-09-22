Байден удивил испаноязычных активистов, назвав их чернокожими
Байден восхитился испаноязычными активистами и назвал их чернокожими
Вашингтон, 22 сентября, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Очередной казус произошёл с президентом США Джозефом Байденом во время его выступления перед организацией испаноязычных активистов. Об этом 22 сентября сообщает газета New York Post.
Вечером 21 сентября американский лидер выступал на мероприятии в Институте испаноязычного собрания в Конгрессе. Эта организация создана с целью обеспечения контакта перспективных активистов латиноамериканского происхождения с корпорациями, госучреждениями и иными структурами.
В ходе своего выступления Байден восхитился «чернокожей фракцией в Конгрессе», имея в виду испаноязычных активистов. При этом политик не стал сам себя поправлять или переводить всё в шутку, как это обычно происходило во время оговорок. Даже не пытаясь поправить свою ошибку, глава Белого дома продолжил речь.
Постоянные оговорки, ошибки, неточности и бестактные реплики Байдена, вкупе с его странным поведением, регулярно заставляют сограждан сомневаться в способностях американского лидера качественно выполнять свою работу.
Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден в рамках мероприятия со спонсорами его избирательной кампании дважды в ходе своей речи рассказал одну и ту же историю, вернувшись к теме спустя несколько минут. При этом политик повторил часть выступления почти дословно, забыв о том, что он успел сказать слушателям.
Байден говорил о том, как решил стать президентом. По его словам, такое решение пришло к нему не сразу, а лишь после выступления ультраправых в августе 2017 года в Шарлотсвилле (штат Виргиния). Он напомнил слушателям о тех событиях и продолжил беседу, но через несколько минут повторил все свои мысли о случившемся в том американском городе.