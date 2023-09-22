Вашингтон, 22 сентября, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Американский суд приговорил бывшего заместителя председателя правления НОВАТЭКа Марка Джитвэя к семи годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства юстиции США.

Налоги

«Согласно судебным документам и доказательствам, представленным на суде, с 2005 по 2015 год Джитвэй скрывал своё видение и контроль на значительными оффшорными активами и не подавал налоговые декларации и не платил налоги с доходов в миллионы долларов», — говорится в материале.

После освобождения из тюрьмы экс-менеджер НОВАТЭКа будет находиться под надзором правоохранительных органов в течение трёх лет. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 350 тысяч долларов и реституции США в размере 4 миллионов долларов.

Как передавало ИА Регнум, Джитвэя арестовали в сентябре 2021 года. Он неоднократно заявлял, что не признаёт свою вину и будет бороться с выдвинутыми против него обвинениями. Из-под стражи его освободили под залог в 80 миллионов долларов.