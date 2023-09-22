Наступивший 575-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новой атакой Крыма и Кубани украинскими беспилотниками самолётного типа. Как сообщило Минобороны РФ, в ночь на 22 сентября российские средства ПВО уничтожили два дрона над акваторией Чёрного моря. Это произошло вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Тем временем в Харькове под ракетный удар ВС РФ попал завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева, выпускающий и ремонтирующий танки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора пророссийского Николаевского подполья Сергея Лебедева, всего было зафиксировано шесть взрывов. Ракеты ударили точно по складским помещениям.

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