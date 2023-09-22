Владивосток, 22 сентября, 2023, 07:13 — ИА Регнум. Полиция задержала в Приморском крае высланного из Южной Кореи гражданина России, которого обвиняют в организации занятия проституцией и вовлечении в неё, сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Задержанный находился в международном розыске по запросу полицейских Владивостока. Мужчину подозревают в том, что он вместе с сообщниками организовал преступный бизнес по оказанию интимных услуг в городе.

Этой деятельностью он занимался с подельниками с 2014 по 2017 годы. Подозреваемые набирали девушек для своего бизнеса через интернет и СМИ. Южнокорейская сторона депортировала подозреваемого в рамках его «самостоятельного контролируемого выезда» в Россию.

Уже на Владивостокском морском вокзале мужчину встретили сотрудники полиции.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 прокуратура Красноярского края проинформировала о передаче в суд документов, касающихся расследования, в котором фигурировали 14 человек. Они обвинялись в том, что создали преступное сообщество, организовавшее занятия проституцией.

В середине 2022 года в Кургане начали судить преступную группу из 13 человек, которых обвинили в организации занятия проституцией с вовлечением несовершеннолетних. Следствию удалось выявить по меньшей мере 20 эпизодов.