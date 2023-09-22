Москва, 22 сентября, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Коронавирусная инфекция способна оказывать влияние на иммунитет человека, вплоть до возникновения иммунодепрессии у определённого контингента людей, поэтому инфекционные заболевания, которые ранее протекали легко, могут давать осложнения. Об этом рассказала 22 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости.

Government.ru Анна Попова

«Мы с большой осторожностью следим за развитием ситуации, потому что абсолютно очевидно, что сегодня есть определенные проблемы с иммунитетом на популяционном уровне», — пояснила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, коронавирус очень небезразличен как инфекция для системы иммунитета человека. Поэтому ученые говорят сегодня об иммунодепрессии у определенного контингента граждан. На фоне коронавирусной инфекции те заболевания, которые ранее человек переносил легко, в первую очередь вирусные, сейчас могут вызвать у него осложнения и в целом переноситься тяжелее.

Как указала Попова, на фоне проблем с иммунной системой становятся понятны и очевидны риски, связанные с подъёмом заболеваемости ОРВИ. Попова призвала граждан позаботиться о своём организме, соблюдать профилактические меры и пройти вакцинацию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о старте кампании по вакцинации против гриппа в России. Попова заявила, что российские вакцины показали очень хорошую эффективность от гриппа, который распространён в стране, чувствительность гриппа к российским вакцинам не ослабла.

В группы риска по гриппу и другим респираторным инфекциям (в том числе и коронавирусу) входят пожилые люди, пациенты с некоторыми хроническими заболеваниями, а также представители профессий, контактирующих с людьми.