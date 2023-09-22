Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш в ходе встречи на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили ряд аспектов, связанных с украинским конфликтом.

Mid.ru Сергей Лавров и Антониу Гутерреш

«Сегодня генеральный секретарь встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым… генсек и глава МИД обсудили несколько аспектов, связанных с ситуацией на Украине», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой организации 22 сентября.

Отмечается, что стороны также обсудили проблемы, связанные со страной пребывания штаб-квартиры ООН. Ранее Сергей Лавров обозначил проблему визовых ограничений для журналистов. Представители прессы, сопровождающие главу МИД в поездке в Нью-Йорк, получили транзитные визы категории C2, ограничивающие передвижение.

Как передавало ИА Регнум, о встрече Сергея Лавров с Антониу Гутерришем ранее сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём Telegram-канале. Также в сопровождении к сообщению она прикрепила фотографию встречи двух дипломатов.