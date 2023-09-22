Лондон, 22 сентября, 2023, 06:31 — ИА Регнум. Странности в поведении главы Украины Владимира Зеленского и попытки давить на эмоции во время выступлений в Генассамблее ООН говорят о его отчаянии. Такое заявление сделал экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Комментируя выступление главы киевского режима на Генассамблее ООН, эксперт отметил, что украинский глава в полном отчаянии, так как совершенно не уверен в том, что ему удастся получить новое вооружение, в частности, ATACMS, и финансирование.

«Пытается апеллировать к эмоциям, чтобы выбить больше денег и оружия для Украины», — пояснил Крук странности в поведении главы Украины.

Крук предполагает, что глава киевского режима абсолютно убеждён в том, что ему удастся разжалобить американцев и они пересмотрят позицию по поддержке Киева. Однако, по мнению экс-агента MI6, в этот раз у главы Украины ничего не выйдет, и ему не удастся повлиять на Конгресс США, так как у конгрессменов сильно выросли скептические настроения в отношении Киева.

Ранее ИА Регнум сообщало, что спикер нижней палаты Кевин Маккарти, объяснил отказ украинскому политику дать слово на форуме Палате представителей в связи с отсутствием времени у американских законодателей из-за напряжённого графика.

Кроме того, американский сенатор Джон Феттерман пообещал, что сменит шорты на костюм, если Конгресс Соединённых Штатов Америки поддержит Украину в вопросе выделения многомиллиардной помощи.

В свою очередь, спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на предстоящей встрече с главой Украины не собирается гарантировать ему продолжение оказания финансовой помощи.