Москва, 22 сентября, 2023, 06:18 — ИА Регнум. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен лжёт, позволяя себе обвинять Россию в том, что случилось с японским городом Хиросимой в 1945 году. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Урсула фон дер Ляйен

«Отвратительно и опасно то, как вр```ёт Урсула фон дер Ляйен», — говорится в сообщении.

Речь идёт о выступлении главы ЕК 21 сентября на вручении наград американского аналитического центра «Атлантический совет». На мероприятии фон дер Ляйен вспомнила о бомбардировке Хиросимы, говоря о действующем японском премьер-министре Фумио Кисиде, семья которого ведёт своё происхождение из этого города.

Захарова привела цитату из высказывания председателя Еврокомиссии.

«Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью Хиросимы — непростительно», — сказала фон дер Ляйен.

При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что председатель Еврокомиссии не стала упоминать Соединённые Штаты как истинного виновника ядерных ударов по городам Хиросима и Нагасаки.

«Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, — ни слова», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в Хиросиме прошёл саммит «Большой семёрки». На встрече выступил Фумио Кисида, который в рамках своей речи ни разу не сказал, какая страна ударила ядерным оружием по этому городу. 6 августа заместитель генсека ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу зачитала послание главы организации Антониу Гутерриша, который почтил память жертв атомных бомбардировок в Японии. При этом в документе не было ни слова о том, что США стояли за этими атаками на японские города.

9 августа независимый кандидат в Сенат Конгресса США от Нью-Йорка Дайан Сэйр заявила, что из-за боязни перед Вашингтоном японские политики и чиновники ООН не решаются говорить на тему вины американцев в событиях в Японии перед завершением Второй мировой войны.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В результате нападения и его последствий погибло приблизительно 225 тысяч человек.