Томск, 22 сентября, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Подросток, пытавшийся осуществить диверсию на железной дороге, задержан силовиками в Томской области. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления транспорта СК России.

Дарья Драй ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Уточняется, что, по данным ведомства, подросток на перегоне между станциями Томск-1 и Томск-2 пытался поджечь релейный шкаф, используя бутылку с зажигательной смесью («коктейлем Молотова»). Как признался сам подросток, совершить такой поступок ему предложил за вознаграждение неизвестный, написав в мессенджере.

«Довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам ввиду пресечения его противоправных действий сотрудниками Томского линейного отдела МВД России совместно с УФСБ по Томской области», — пояснили в СК.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение диверсии. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранители продолжают расследование и проводят необходимые следственные действия с целью сбора и закрепления доказательств по делу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ещё пять уголовных дел возбуждено в отношении молодой пары, подозреваемой в поджоге релейных шкафов на Западно-Сибирской железной дороге.

Студента 4-го курса и его 22-летнюю гражданскую супругу задержали ещё в апреле при их попытке поджечь очередной релейный шкаф. В рамках расследования поджогов ими релейных шкафов удалось установить их причастность к другим эпизодам.

Также в Иркутске был задержан мужчина, подозреваемый в содействии террористической деятельности. Мужчина в течение нескольких лет придерживается идеологии террористической организации, запрещенной на территории России, а также вовлекал в террористическую деятельность других лиц.