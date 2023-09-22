Москва, 22 сентября, 2023, 05:44 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы через различные мессенджеры предпринимают попытки вербовки российских офицер с целью выявления координат расположения войск, техники и командных пунктов. Об этом в интервью РИА Новости 22 сентября рассказал российский офицер.

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«На меня по мессенджеру WhatsApp вышли представители… В дальнейшем я понял, что меня хотят толкнуть на военное преступление. После чего я доложил вышестоящему командованию», — рассказал он.

По словам офицера, далее диалог продолжился под контролем сотрудников российских спецслужб. В ходе переписки представители украинских спецслужб предлагали ему за денежное вознаграждение предоставить данные и координаторы расположения войск, техники и военных объектов.

Также он предоставил агентству скриншоты переписки, добавив, что никаких претензий от командиров или сотрудников спецслужб после инцидента к нему предъявлено не было.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн не исключил, что мессенджер WhatsApp в случае запуска функции русскоязычных каналов может быть заблокирован на территории России. 13 сентября первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин напомнил, что мессенджер является продуктом экстремистской компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в России).