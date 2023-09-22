Вашингтон, 22 сентября, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Контрнаступление украинским войскам необходимо начинать как можно скорее, иначе осенняя погода с её дождями и похолоданием кардинально изменит ситуацию в пользу России. Такое заявление сделал 21 сентября обозреватель издания The Hill Брэд Дресс.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

«Часики тикают в контрнаступлении Украины по мере приближения плохой погоды», — написал журналист.

Брэд Дресс поясняет, что контрнаступление вряд ли завершится только из-за плохой погоды, однако она сильно осложнит боевые действия и замедлит украинские операции. Журналист указал, что западные аналитики предсказывают с наступлением осени переход боевых действий в новую фазу, где «мяч окажется на стороне России».

В частности, европейский эксперт, старший научный сотрудник Трансатлантической программы обороны и безопасности Центра анализа европейской политики (CEPA), Матье Булег указал, что у ВСУ осталось очень мало времени. По его мнению, без полного развала российских позиций в ближайшие дни, до наступления плохой погоды, украинская армия потеряет инициативу. Следующий шанс украинской армии, по мнению Матье, представится не раньше весны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что неудачный визит Владимира Зеленского в Соединённые Штаты Америки может свидетельствовать о скором завершении украинского конфликта. Такое заявление сделал ветеран ВС США Ноктис Дрейвен. Военный предположил, что прохладное отношение к главе Украины может быть связано с провальным контрнаступлением ВСУ, несмотря на всестороннюю военную поддержку со стороны западных союзников.