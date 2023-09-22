Якутск, 22 сентября, 2023, 05:26 — ИА Регнум. 30-летний горнорабочий, укравший золота на 7,6 миллиона рублей в одном из рудников Республики Саха (Якутия), предстанет перед судом. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

«Перед судом предстанет ранее судимый 30-летний горнорабочий. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 3-й и 4-й статьи 158 и частью 4-й статьи 191 Уголовного кодекса РФ», — сообщила Ирина Волк, слова которой приводит Telegram-канал МВД России.

Отмечается, что нарушитель, работающий вахтовым методом на одном из рудников Оймяконского района, совершал хищения в течение июня 2023 года при осуществлении работ по добыче золотоносных пород.

В ходе осмотра полицейские изъяли 12 слитков жёлтого цвета различных форм. Экспертиза подтвердила, что изъятый металл является природным золотом общей стоимостью около 7,6 миллиона рублей.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля 2023 года в Забайкальском крае неизвестные украли из машины «Спецсвязи» около 60 килограммов золота, стоимость краденого оценили в 210 миллионов рублей.