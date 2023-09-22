Вашингтон, 22 сентября, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Группа американских сенаторов представила законопроект об оказании Армении всесторонней помощи, в том числе и военной, в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в их совместном заявлении.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США

«Президент [Азербайджана. — Ред.] Ильхам Алиев не раз демонстрировал, что не остановится ни перед чем, чтобы искоренить армян в Нагорном Карабахе… США не останутся безучастны, пока режим Алиева проводит свои жестокие кампании голода и военных действий», — заявил автор инициативы Роберт Менедес.

Законопроект также предусматривает введение запрета на большую часть американского содействия Азербайджану, выделение средств на военную помощь Армении и гуманитарную помощь армянскому населению Нагорного Карабаха.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал Совет Безопасности ООН отправить в Нагорный Карабах миссию для оценки гуманитарной ситуации в непризнанной республике. Он также призвал организацию обеспечить защиту мирного населения.

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о проведении на территории Нагорного Карабаха «антитеррористических действий». В ведомстве подчеркнули, что целями Вооружённых сил Азербайджана являются исключительно объекты военной инфраструктуры.

Напомним, в ноябре 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал Алма-Атинскую декларацию, тем самым признав Нагорный Карабах территорией Азербайджана.