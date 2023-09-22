Вашингтон, 22 сентября, 2023, 04:51 — ИА Регнум. Армения и Азербайджан должны вернуться за стол переговоров при посредничестве ЕС, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Её дали слово сразу после выступлений армянского и азербайджанского представителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

Министр выступила с осуждением блокировки гуманитарных коридоров, а также призвала «не ставить под вопрос» территориальную целостность и суверенитет обоих государств. Кроме того, она назвала «неприемлемым» действием высылку Азербайджаном этнических армян из Нагорного Карабаха.

Бербок подчеркнула роль Лачинского коридора как «культурного и гуманитарного» моста между армянами Нагорного Карабаха и народом Армении.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал в Вене заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, в которой Нагорный Карабах числится территорией Азербайджана. Об этом факте напомнил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума 12 сентября 20 223 года.

Российский лидер отметил, что Москве нечего сказать по указанному поводу. 19 сентября азербайджанские войска начали в Нагорном Карабахе боевые действия, назвав их «антитеррористическими мероприятиями».

Глава правительства Армении заявил, что армянская армия не принимает участия в указанном конфликте. При этом министерство иностранных дел республики осудило действия Азербайджана по отношению к Карабаху и назвало шаги Баку военной агрессией.

20 сентября власти Нагорного Карабаха согласились с предложением России о прекращении огня. Они также заявили о намерении разоружить силы обороны республики, а также о планах вывести с её карабахской территории тяжёлую технику и вооружения.

21 сентября в азербайджанском городе Евлахе состоялась встреча по ситуации в Нагорном Карабахе с участием представителей армянских властей региона. В Баку заявили о необходимости провидения новых переговоров в подобном формате.