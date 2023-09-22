Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2023, 04:24 — ИА Регнум. Прекращение огня и начало мирных переговоров — это единственный путь выхода из украинского кризиса и Китай готов сыграть конструктивную роль в усилиях, направленных на мирное разрешение конфликта. Такое заявление сделал 21 сентября зампредседателя КНР Хань Чжэн, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Kremlin.ru Хань Чжэн

Как указал Хань Чжэн, важным средством достижения международного сотрудничества по вопросам безопасности являются диалог и общение. Эти средства необходимо использовать и для поиска выхода из украинского конфликта.

«Прекращение огня и начало мирных переговоров — единственный путь к решению украинского кризиса. Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное решение украинского кризиса, продолжит играть конструктивную роль в скорейшем достижении установления мира», — сказал Хань Чжэн.

Представитель Китая подчеркнул, что вопросы безопасности связаны во всех странах и оказывают влияние друг на друга. Поэтому надо принимать во внимание все разумные озабоченности стран в сфере безопасности и разрешать споры и разногласия мирным путём, с помощью конструктивного диалога и консультаций.

Ранее ИА Регнум сообщало, что зампредседатель КНР Хань Чжэн на XI Форуме глобального мира в Пекине призывал страны мира разрешать конфликты и споры, в том числе в сфере безопасности, путём диалога и консультаций. Также зампред КНР призвал страны мира в международных отношениях исходить их многосторонности и инклюзивности, общаясь на принципах взаимной выгоды, взаимного уважения и независимости.