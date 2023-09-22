Киев, 22 сентября, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Отношение ряда западных стран к конфликту на Украине постепенно меняется в невыгодную для Киева сторону. Такое мнение выразил обозреватель украинского издания «Главком» Виктор Балога.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Участники предвыборных гонок в странах-союзницах разыгрывают «украинскую карту» в негативном для нас контексте — это говорит о серьёзных проблемах нашей внешней политики», — заявил Балога, добавив, что Украина проигрывает в борьбе за мнения людей, что впоследствии приведёт к потере поддержки.

Он подчеркнул, что Украине сильно зависит от поддержки со стороны западных союзников. Во многих странах в скором времени пройдут выборы, что необходимо учитывать украинским властям.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat заявил, что страна перестала поставлять Украине вооружение. Он объяснил это решение тем, что Польша сама активно вооружается и нуждается в современнейшем вооружении для противостояния внешним угрозам.