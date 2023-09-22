Киев, 22 сентября, 2023, 04:05 — ИА Регнум. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказался рассматривать ходатайство Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) об аресте активов украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который находится на Украине под арестом, сообщает в своём Telegram-канале украинская общественная организации «Центр противодействия коррупции».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Обращение касалось суммы в размере 3 млрд гривен ($81,2 млн), распределенной в уставном капитале 307 юридических лиц, а также о почти тысячи объектов недвижимого имущества и более 1,6 тысячи транспортных средств. В общественной организации отметили, что арест активов требуется для возможной конфискации в случае обвинительного приговора Коломойскому.

В сообщении также уточняется, что судья ВАКС рассматривал ходатайство более 10 дней. При этом после ареста олигарха действовал временный 48-часовой арест на его имущество, и антикоррупционный суд мог принять решение о полноценном аресте за указанное время, которое было упущено.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября суд в Киеве арестовал Игоря Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (почти $13,8 млн). 16 сентября размер залога увеличили до 3,891 млрд гривен (почти $105 млн).

Коломойскому вменяют мошенничество, а также легализацию и отмывание имущества, «полученного преступным путём». Бизнесмен перед арестом заявил в суде, что не считает себя виновным.

Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что решение поместить Коломойского под стражу фактически является сигналом того, что на Украине началась президентская избирательная кампания.