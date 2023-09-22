Посольство РФ: Белый дом готов поставлять Киеву самые опасные вооружения
Посольство России: США готовы поставлять Украине самое опасное вооружение
Вашингтон, 22 сентября, 2023, 03:51 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов готовы поставлять Украине самые опасные вооружения ради поддержки провалившегося контрнаступления. Об этом сказано в заявлении посольства России в Вашингтоне, опубликованном 22 сентября в Telegram-канале российской дипмиссии.
Комментируя очередной пакет военной помощи, предоставленной Украине Белым домом, российские дипломаты отметили, что накачка Вашинтоном оружием и деньгами своих киевских «клиентов» уже перестала кого-то удивлять.
«Администрация США не могла вернуть домой подопечного, уничтожающего собственный народ и покорно ведущего войну по доверенности против нашей страны, без утешительных подарков», — указали в заявлении российские дипломаты, комментируя визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США.
В российской дипмиссии отметили, что США готовы поставлять киевским властям любую продукцию военного назначения, даже самую опасную, только ради того, чтобы как-то поддержать «на плаву» провалившееся контрнаступление украинских войск.
Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, США обеспечат поставку танков Abrams на Украину уже в ближайшее время. Представитель Пентагона подчеркнул, что это будет сделано по намеченному графику, но точные сроки называть не стал, сославшись на требования безопасности.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что накачка Украины даже самым современным оружием не изменит ситуацию на линии фронта, а цели СВО будут достигнуты. Официальный представитель Кремля добавил, что вооружение ВСУ сделает хуже Украине, так как добавит стране больше страданий.