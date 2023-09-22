Пхеньян, 22 сентября, 2023, 03:36 — ИА Регнум. Визит лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына в Россию кардинально изменил мировую политическую обстановку, а также поднял на новый уровень российско-корейские отношения. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление Трудовой партии Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Было упомянуто о том, что данный визит поднял корейско-российские отношения на новый стратегический уровень в соответствии с требованиями новой эпохи и принёс радикальные изменения в мировой политической структуре», — говорится в материале.

Политбюро ЦК партии также оценило то, что визит товарища Ким Чен Ына в Россию достиг поставленных целей.

Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом 11 сентября, спустя два дня он встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи главы государства провели двусторонние переговоры, после чего посетили космодром Восточный.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прошёл весьма насыщенно. По словам официального Кремля, стороны договорились о совместном развитии сотрудничества во всех возможных областях.