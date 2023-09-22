Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в рамках мероприятия со спонсорами его избирательной кампании дважды в ходе своей речи рассказал одну и ту же историю, вернувшись к теме спустя несколько минут.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

При этом он повторил эту часть выступления почти дословно, забыв о том, о чём успел сказать слушателям. Встреча носила полузакрытый формат и проходила в частной резиденции в Нью-Йорке.

Съёмка видео и фото в процессе мероприятия не велась. Байден говорил о том, как решил стать президентом. Он утверждает, что не планировал становиться главой государства после работы вице-президентом в администрации 44-го американского лидера США Барака Обамы.

Однако, по словам Байдена, выступление ультраправых в августе 2017 года в Шарлотсвилле (штат Виргиния) изменило его намерения. Он напомнил слушателям о тех событиях и продолжил беседу, но через несколько минут повторил все свои мысли о случившемся в том американском городе.

В этом рассказе он коснулся реакции бывшего главы Белого дома Донадьда Трампа на ту ситуацию.

«Вы помните этих людей в Шарлотсвилле со свастиками. Было совершено убийство молодой женщины. И мой предшественник, когда его спросили, ответил, что по обе стороны были хорошие люди», — сказал президент США.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года Джо Байден во время выступления попытался найти в толпе погибшую Джеки Валорски, которая являлась членом Палаты представителей Конгресса США. Парламентарий ушла из жизни в августе 2022 года в результате автокатастрофы

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила слова президента о Валорски тем, что он «постоянно думал» о покойной. В апреле 2023 года Джо Байдена спросили, какую страну он посещал последний раз.

Американский лидер не смог вспомнить, что совершал визит в Ирландию за две недели до указанного разговора. Это произошло на мероприятии «приведи ребёнка на работу» в ходе которого вопросы Байдену задавали дети сотрудников администрации США.