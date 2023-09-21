Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем, сообщила 22 сентября официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Mid.ru Сергей Лавров и Антониу Гутерреш

«Начало переговоров Сергея Лаврова с Генсеком ООН [Антониу Гутерришем. — Ред.]», — написала Захарова в своём Telegram-канале, прикрепив фотографию встречи двух дипломатов.

Встреча Лаврова и Гутерриша проходит на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда глава МИД России прибыл 19 сентября. Неделя высокого уровня ГА ООН продлится до 25 сентября.

Как передавало ИА Регнум, Лавров запланировал на полях сессии около двадцати двухсторонних встреч. Отмечалось, что отдельных встреч с украинской или американской делегациями не предусмотрено.

Ранее Сергей Лавров в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. В ходе переговоров Гросси поделился мнением агентства о ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, а также изложил главе российского МИД свою оценку. Он отметил, что безопасность таких предприятий, как ЗАЭС, невозможно гарантировать, пока продолжается вооружённый конфликт.