Вашингтон, 22 сентября, 2023, 02:55 — ИА Регнум. Выступление президента США Джозефа Байдена на Генассамблее (ГА) ООН глава Украины Владимир Зеленский слушал с таким лицом, будто он накануне отравился. Такое замечание сделал 21 сентября экс-разведчик американских вооруженных сил Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Зеленский

Как отметил бывший разведчик, практически все собравшиеся в зале слушали речь американского лидера без особого интереса, а часть людей в зале смотрела в телефоны и не уделяла должного внимания речи Байдена.

«А у Зеленского лицо такое, будто он изо всех сил старается удержать в желудке буррито, который съел на завтрак. В общем, что там говорит Джо Байден, никому не интересно», — указал Шаффер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден заверил в дальнейшем обеспечении Вашингтоном поддержки Киеву. С этой целью США вместе со странами «Большой семёрки» и другими партнёрами запустили процесс придания официального характера долгосрочным обязательствам перед Украиной в сфере безопасности.

Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД России Сергей Лавров.