Вашингтон, 22 сентября, 2023, 02:46 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки направят Украине очередной пакет военной помощи на сумму около 325 миллионов долларов. Об этом говорится в распространённом заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Согласно распространённому заявлению, в пакет военной помощи войдут дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские и танковые боеприпасы, а также кассетные снаряды из запасов Пентагона.

Кроме того, США предоставят Украине боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитные ракетные комплексы Avenger, пулемёты для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, артиллерийские боеприпасы натовского калибра и калибра 105 мм, противотанковые комплексы Javelin и более трёх миллионов различных патронов для стрелкового оружия.

Ранее президент США Джо Байден по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме 21 сентября заявил, что обещанные Киеву основные боевые танки Abrams поступят на Украину уже на следующей неделе. Также он заверил Зеленского в сохранении поддержки и продолжении оказания всесторонней помощи.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Государственного департамента Мэттью Миллер сообщил, что власти США пока не приняли решения о поставках Украине ракет дальнего действия ATACMS. При этом, согласно данным телеканала ABS News, администрация президента Джо Байдена склоняется к одобрению этого решения.