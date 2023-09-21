Ереван, 22 сентября, 2023, 02:46 — ИА Регнум. Совет Безопасности (СБ) ООН должен отправить в Нагорном Карабахе миссию для оценки гуманитарной ситуации в республике, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе заседания 21 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Бои в Нагорном Карабахе

Он также призвал Совбез осудить возобновление боевых действий, а также удары по гражданским поселениям и инфраструктуре в регионе. Кроме того, по словам Мирзояна, Совету Безопасности ООН нужно потребовать полного исполнения обязательств по международному гуманитарному праву, включая защиту мирного населения.

Глава МИД также сообщил о необходимости создать «возможности для создания уполномоченных ООН миротворческих сил», которые будут заниматься поддержанием стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе, объяснив свои действия «антитеррористическими действиями» локального характера. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские вооружённые силы не принимают участия в этом конфликте и назвал неприемлемыми попытки вовлечь Ереван в это противостояние.

20 сентября в Карабахе в регионе под обстрел попал автомобиль с российскими миротворцами. Все они погибли. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия контактирует со всеми сторонами конфликта для деэскалации и защиты мирного населения.

Стороны договорись о прекращении огня при посредничестве российских миротворцев. Власти Карабаха обязались расформировать армию, а также вывести из региона технику и военных. 21 сентября Азербайджан передал Армении проект мирного договора, который включает пять пунктов.

В октябре 2022 года на саммите «Европейского политического сообщества» Никол Пашинян подписал совместное заявление с Баку, в котором Нагорный Карабах признается территорией Азербайджана.