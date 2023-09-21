Вашингтон, 22 сентября, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Первые американские основные боевые танки Abrams прибудут на Украину на следующей неделе. Такое заявление по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме 21 сентября сделал президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

«На следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены на Украину», — заявил глава американского государства.

Также Байден в ходе встречи заверил Зеленского в полной решимости США обеспечить сохранение поддержки Киева и продолжение оказания всесторонней военной помощи.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что он не может назвать точные сроки поставок танков из соображений безопасности. Однако он подчеркнул, что Abrams поступят на Украину в ближайшие дни и недели.

Ранее пресс-секретарь Командования Армии США в Европе и Африке Мартин О’Доннелл в интервью изданию Politico также подтвердил, что первая партия танков Abrams в количестве 31 единицы поступит на Украину уже этой осенью.