Москва, 22 сентября, 2023, 02:07 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Москве с руководителем МЧС России Александром Куренковым и обсудил с ним деятельность чеченского управления этого ведомства. Об этом Кадыров сообщил в своём Telegram-канале, где разместил видеозапись с мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

Глава республики отметил, что региональное управление МЧС показывает отличные показатели эффективности и участвует в работе в зоне проведения специальной военной операции. Участники разговора также определили наиболее актуальные направления деятельности в Чечне, которые требуют внимания со стороны Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России.

Куренков проинформировал о мерах, принятых по разминированию территорий в республике. Кадыров выразил министру признательность за помощь и поддержку, которую он оказывает Чечне.

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Как сообщало ИА Регнум, 4 августа президент РФ Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова благодарственным письмом за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли жилищно-коммунального хозяйства России. Глава Чечни написал, что соответствующий документ он получил из рук полномочного представителя российского лидера в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки, который прибыл в регион с рабочим визитом.

17 сентября глава Чечни опубликовал видеозапись своей прогулки. Он разместил соответствующее сообщение в Telegram на фоне распространяющейся недостоверной информации якобы о его смерти.

20 сентября Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни, которые появились после его визита в Центральную клиническую больницу в Москве. Глава Чечни пояснил, что посещал учреждение, чтобы навестить своего дядю Магомеда Кадырова, который находится там на лечении. Руководитесь региона подчеркнул, что жив и здоров, а также что не понимает ажиотажа вокруг этой темы.