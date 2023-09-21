Саранск, 22 сентября, 2023, 02:05 — ИА Регнум. До 37 человек выросло число пострадавших в результате отравления бытовым газом в Краснослободском медицинском колледже в Мордовии. Об этом 21 сентября сообщил глава республики Артём Здунов в своем Telegram-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Скорая помощь

Как уточнил глава региона, за медицинской помощью с симптомами отравления обратились 37 человек. Основная часть пострадавших — студенты медколледжа возрастом от 16 до 20 лет.

«Все пациенты госпитализированы, 34 человека — в Краснослободскую больницу, 1 — в Ковылкинскую, состояние удовлетворительное. Двое — в состоянии средней тяжести — перевезены в ДРКБ (детская республиканская клиническая больница) в Саранске», — написал Здунов.

По его словам, в Краснослободской больнице работают специалисты из Саранска, включая главного токсиколога республики Кирилла Левкина. В медколледже оперативные службы и сотрудники Роспотребнадзора провели необходимые экспертизы, по итогам которых специалисты сделают заключение о произошедшем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 17 студентов медицинского колледжа в Мордовии были госпитализированы с признаками отравления из-за утечки газа. По предварительным данным, в Краснослободске в медколледже проходили работы на газовой системе, во время которых произошла утечка. В результате люди оказались в газовом облаке.

В связи с произошедшим следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура Мордовии организовала проверку по инциденту.