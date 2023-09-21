Вашингтон, 22 сентября, 2023, 01:50 — ИА Регнум. Неудачный визит Владимира Зеленского в Соединённые Штаты Америки может свидетельствовать о скором завершении украинского конфликта, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен 21 сентября.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Холодный приём Зеленского в Вашингтоне и в ООН… рост числа презирающих его жителей западных стран создают впечатление, что конфликт почти закончился», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Военный предположил, что подобное отношение к Зеленскому может быть связано с провальным контрнаступлением Вооружённых сил Украины, несмотря на всестороннюю военную поддержку со стороны западных союзников.

Ранее спикер нижней палаты Кевин Маккарти заявил, что Конгресс Соединённых Штатов Америки отказал Владимиру Зеленскому в выступлении. Он объяснил это решение чрезвычайной занятостью законодателей.

При этом, как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден во время приёма главы Украины в Белом доме заверил Зеленского в сохранении международной поддержки. Глава американского государства подчеркнул, что американцы «полны решимости» продолжить оказывать Украине поддержку.