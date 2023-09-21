Луганск, 22 сентября, 2023, 01:25 — ИА Регнум. Верховный суд Луганской Народной Республики вынес решение заочно приговорить к 19 годам колонии строгого режима британского гражданина, который работал в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и занимался шпионажем в ЛНР, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Его обвиняли по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Следствию удалось установить, что в 2021 году подсудимый передавал сведения военного характера, действуя против безопасности ЛНР.

Указанная информация в дальнейшем использовалась Вооружёнными силами Украины для атак на подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики. Суд также постановил, что средства совершения преступления будут обращены в доход государства.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января 2023 года министерство госбезопасности ЛНР объявило, что против британского гражданина, сотрудника ОБСЕ Дэвида Оррэллса возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. В ведомстве уточнили, что британец собирал сведения с помощью беспилотника по заданию спецслужб страны, которая входит в НАТО.

Данные касались расположения военной техники и мест дислокации подразделений Народной милиции ЛНР, а также гражданских объектов в республике. В апреле 2022 года в Луганской Народной Республике задержали сотрудника ОБСЕ Михаила Петрова, который позже признался в том, что передавал представителям иностранных спецслужб секретную информацию военного характера.

Против него открыли уголовное дело по статье о шпионаже. В июле в ЛНР возбудили дело о государственной измене, фигурантом которого стал бывший сотрудник ОБСЕ от республики. Он делился со спецслужбами других стран секретными военными данными.