Ереван, 22 сентября, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Более десяти тысяч человек были насильно перемещены в результате боевых действий в Нагорном Карабахе, развёрнутых Азербайджаном. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Интенсивность и жестокость наступательных действий чётка указывают на то, что это продиктовано намерением завершить этническую чистку Нагорного Карабаха… Более 10 тысяч стали насильно перемещёнными лицами», — заявил Мирзоян в ходе своего выступления на заседании СБ ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.

Он подчеркнул, что по предварительным данным более 200 человек погибли в результате боевых действий, ещё порядка 400 человек, в том числе женщины и дети, получили различные ранения.

Также Арарат Мирзоян призвал к созданию возможности для миротворческих сил под мандатом ООН обеспечивать стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября в Министерстве обороны России сообщили, что миротворцы в Нагорном Карабахе эвакуировали 3154 человека, в числе которых 1428 — дети. Эвакуированных обеспечили питанием и метами для отдыха.

Азербайджан объявил о проведении в Нагорном Карабахе «антитеррористических действий» 19 сентября. В Минобороны страны отметили, что целями вооружённых сил республики являются исключительно объекты военной инфраструктуры.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян, подписав Алма-Атинскую декларацию, признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.