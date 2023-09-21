Вашингтон, 22 сентября, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Американцы «полны решимости» обеспечить сохранение международной поддержки Украины. Такое заявление сделал 21 сентября президент США Джозеф Байден в своём вступительном слове во время приёма главы Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Зеленский

Байден заверил, что Вашингтон и в дальнейшем намерен обеспечивать поддержку Киеву. С этой целью США вместе с странами «Большой семёрки» и другими партнёрами запустили процесс придания официального характера долгосрочным обязательствам перед Украиной в сфере безопасности.

«Вместе с нашими партнерами и союзниками американский народ полон решимости… делать все возможное, чтобы обеспечить поддержку вас со стороны мирового сообщества. И в этом заключается наша главная цель», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как указал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, президент США Байден рассчитывает получить оценку ситуации в зоне конфликта непосредственно от главы Украины во время двусторонней встречи.