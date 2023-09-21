Москва, 22 сентября, 2023, 00:49 — ИА Регнум. Неизвестные лица рассылают гражданам России письма якобы от имени Федеральной налоговой службы (ФНС), в которых от адресатов требуют уплатить налоги, однако к таким действиям ведомство не имеет отношения. Об этом сообщается на сайте ФНС.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

В ведомстве подчеркнули, что ФНС не распространяет подобные бумаги.

«ФНС России не рассылает подобные сообщения и не имеет отношения к этим письмам», — говорится в заявлении.

Представили федерального органа уточнили, что настоящие уведомления приходят налогоплательщикам на почту или в их в личные кабинеты. В реальных письмах есть только номер самого извещения и указание, что документ доступен для просмотра в сервисе.

В ФНС также напомнили, что лица, пользующиеся личным кабинетом налогоплательщика и личным кабинетом портала госуслуг, не получают бумажных налоговых уведомлений. Кроме того, уведомления не направляются тем, кто имеет право на льготу, вычет или другим способом освобожден по закону от уплаты налога. Помимо этого, граждане не получают уведомления, если общая сумма начислений не превышает 100 рублей

В обращениях, которые рассылаются мошенниками, адресату предлагают погасить долг по налогам либо в рамках посещения отделения налоговой инспекции, либо перейдя по указанной ссылке. При этом у налогоплательщика просят после перечисления средств отправить копию чека якобы уведомившему инспектору.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа ВТБ распространил информацию о новой схеме, которую стали использовать мошенники на фоне повышения ключевой ставки Банком России. Злоумышленники предлагают своим жертвам поместить деньги на вкладах с повышенной доходностью и кешбэком.

28 августа Сбербанк предупредил, что мошенники начали похищать средства с личных счетов не только самих обманутых ими граждан, но и их родственников. Преступники пытаются внушить своей жертве, что некие недобросовестные сотрудники банка якобы пытаются оформить на её имя кредит и похитить эти средства.

Они советуют поскорее оформить другой кредит, чтобы помешать злоумышленникам, а после перевести полученные кредитные средства и иные накопления на якобы безопасный счёт. В случае получения согласия от человека мошенники также начинают расспрашивать его о родственниках и предупреждать о такой же опасности для них, пытаясь выведать личные данные его близких.