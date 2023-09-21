Тула, 22 сентября, 2023, 00:06 — ИА Регнум. Работы по восстановлению электроснабжения Зареченского округа города Тулы завершены. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

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Уточняется, что причиной аварийного отключения электроэнергии стала техническая неисправность. Все работы по восстановлению подачи энергоснабжения завершены, подстанция запитана. В ведомстве отметили, что в случае необходимости будет проведена адресная работа с абонентами.

Кроме того, в региональном отделении МЧС дали разъяснения по поводу встревоживших жителей Тулы громких хлопков.

«Хлопки, которые слышали жители Пролетарского округа города Тулы, предположительно, явились следствием перехода самолёта на сверхзвуковую скорость», — указали в ГУ МЧС по региону.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Зареченском районе Тулы произошло аварийное отключение электроэнергии на нескольких улицах. Всего без энергоснабжения остались около пяти тысяч жителей, в том числе 471 ребёнок. Жителей города встревожили громкие хлопки, которые они услышали непосредственно перед отключением света.