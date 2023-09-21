Москва, 21 сентября, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Русская православная церковь (РПЦ) выражает протест в связи с выдворением из Болгарии настоятеля подворья в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух его служителей, говорится в заявлении на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии.

(сс) Иванка Руснакова Архимандрит Вассиан

В РПЦ подчеркнули, что это решение обусловлено русофобией и направлено на то, чтобы перечеркнуть «славные страницы общей истории» двух стран.

«Выдворение священнослужителей, призванием которых является служение Богу и людям, проповедь мира и братства между народами, — возмутительное деяние, продиктованное русофобскими мотивами и желанием перечеркнуть славные страницы общей истории Болгарии и России», — сказано в тексте.

Кроме того, в патриархии назвали действия болгарских властей «грубой мерой полицейского произвола». В заявлении также подчеркивают, что целью этого шага является подрыв дружественных отношений между двумя церквями и братскими народами.

Представители РПЦ выразили уверенность, что планы тех, что решился выслать священнослужителей, потерпят поражение, а Московский и Болгарский патриархаты сохранят свою общность.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября власти Болгарии объявили о высылке архимандрита Вассиана и двух его служителей из страны. В Софии посчитали, что настоятель подворья РПЦ «несёт угрозу национальной безопасности» республики.

Пресс-секретарь президента Россию Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о высылке Вассиана из Болгарии, призвал обратиться в Министерство иностранных дел РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала деструктивным решение болгарских властей.