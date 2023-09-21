Харьков, Украина, 21 сентября, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева, входящий в концерн «Укроборонпром» и производящий и ремонтирующий танки, выпускающий танковые двигатели и БМП для ВСУ, попал под российский ракетный удар. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«21 сентября утром, около шести часов, был нанесён ракетный удар по Слободскому району города Харьков. Там находятся складские помещения заводов Малышева и Фрунзе», — рассказал агентству координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он добавил, что всего было зафиксировано шесть взрывов. По его словам, ракетный удар был точным, все ракеты попали кучно.

Как передавало ИА Регнум, ранее в четверг официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что ВС России в ночь на 21 сентября нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военной промышленности Украины. Он добавил, что объекты поражены, цели были достигнуты.